Libertà sessuale | perché in Francia decidono le donne e in Italia si sceglie insieme
La libertà sessuale riflette differenze culturali e sociali tra Italia e Francia. In Francia, sono le donne a decidere autonomamente, mentre in Italia si privilegia un approccio condiviso. Questa distinzione evidenzia come educazione e contesto influenzino le percezioni e le scelte individuali, trasformando la discussione sulla sessualità in un tema di consapevolezza e rispetto reciproco.
C ’è un filo sottile che lega educazione, cultura e desiderio. E passa dalle aule scolastiche francesi alle camere da letto italiane, dove la libertà sessuale smette di essere un tabù e diventa – sempre più spesso – una conversazione consapevole. A raccontarlo sono i numeri e le storie che emergono da Wyylde, la community europea dedicata alla libertà sessuale: in Francia le donne guidano il cambiamento, in Italia la spinta nasce soprattutto dalla coppia. Sesso tantrico: in cosa consiste l’antica disciplina sessuale X Francia: quando l’iniziativa è (anche) femminile. Nel Paese transalpino il dato colpisce: nel 2025 le iscrizioni femminili a Wyylde crescono del +227%. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche: Donne, musica, libertà: il Mercato Centrale Firenze si accende con “L’Eredità delle Donne”
Leggi anche: «La lettura aiuta a ridurre il divario di genere perché le donne che leggono, potenziando le risorse cognitive ed emotive, raggiungono gli stessi livelli degli uomini. Leggere funziona quindi come leva di empowerment ed emancipazione, perché le donne si sentono più centrate e capaci di affrontare sfide»
Argomenti discussi: La radicalità del sentimento amoroso per Horvat; Violenza sessuale: la Consulta apre la messa alla prova minori per i casi lievi; Cinquant’anni della Libreria delle donne di Milano; L’Europa contro Grok di Elon Musk: Pedopornografia non è libertà d’espressione.
Sotto la lente alcuni professionisti trovati tramite agenzie interinali. Uno di loro indagato per «atti lesivi della libertà sessuale delle pazienti» facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.