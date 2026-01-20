Libertà sessuale | perché in Francia decidono le donne e in Italia si sceglie insieme

La libertà sessuale riflette differenze culturali e sociali tra Italia e Francia. In Francia, sono le donne a decidere autonomamente, mentre in Italia si privilegia un approccio condiviso. Questa distinzione evidenzia come educazione e contesto influenzino le percezioni e le scelte individuali, trasformando la discussione sulla sessualità in un tema di consapevolezza e rispetto reciproco.

