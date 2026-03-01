Un edificio vicino all’ambasciata italiana ad Abu Dhabi è stato colpito. Nel frattempo, alcuni italiani a Dubai stanno valutando di tornare in patria passando attraverso l’Oman, anche se altri preferiscono restare nella città emiratina. La situazione in Medio Oriente ha portato a diverse scelte tra i cittadini italiani presenti nella regione.

Ad Abu Dhabi è stato colpito un edifico vicino alla nostra ambasciata. Non ci sono stati feriti fra i nostri connazionali. Alcune persone hanno cercato di entrare in Oman ma ora le autorità stanno chiudendo la frontiere e quindi molti stanno preferendo restare a Dubai, dove consigliamo di restare. Stiamo assistendo tutti gli italiani nelle altre parti del Medio Oriente e anche quelli che dovevano viaggiare su voli di ritorno soprattutto dalle Maldive attraverso Dubai", ha aggiunto. Il ministro ha assicurato che "non ci sono nè militari nè civili coinvolti in qualche modo così come a Teheran.

Tajani: Stiamo assistendo tutti gli italiani, molti rientrano dalle Maldive attraverso Dubai(Agenzia Vista) Roma, 01 marzo 2026 "Seguiamo anche la situazione in Pakistan dove c'è stato un attacco all'ambasciata americana dove ci sono state...

Tajani: Italiani a Dubai, qualcuno sceglie di rientrare attraverso Oman, ma meglio rimanere a Dubai

