Boati e lampi nel cielo di Dubai Ascolani e fermani fiducia e paura | Nonostante tutto siamo al sicuro

Nel cielo di Dubai si sono uditi boati e si sono visti lampi, mentre cittadini di Ascoli e Fermo esprimono sentimenti contrapposti di fiducia e paura. Nonostante la tensione crescente nella regione, molte persone dichiarano di sentirsi al sicuro. La situazione ha portato a un aumento delle misure di sicurezza e a una maggiore attenzione da parte delle autorità locali.

Dubai, 2 marzo 2026 – L’escalation militare tra Iran e Israele, con il coinvolgimento degli Stati Uniti e dei Paesi del Golfo, ha raggiunto anche Dubai, il cui cielo è solcato da missili e droni iraniani. Un attacco che ha scosso la quotidianità pacifica della città rompendo la percezione della sua invulnerabilità, creando una diffusa tensione tra la gente. A Dubai, città considerata tra le più sicure al mondo, simbolo di sviluppo e opportunità, vive anche una comunità marchigiana numerosa e radicata, che oggi racconta preoccupazione e fiducia in notti di boati e lampi nel cielo. Tra loro Stefano De Angelis, della Cooperativa Giocamondo di Ascoli, che in un video affidato ai social parla di una situazione ‘relativamente tranquilla’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

D'Ambrosio, paura a Dubai per l'ex Inter: "Missili e boati, vogliamo tornare a casa"

