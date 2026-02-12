Luca Argentero Cristina Comencini e Topo Gigio a Splendida Cornice

Questa sera su Rai 3 torna Geppi Cucciari con una nuova puntata di Splendida Cornice. La conduttrice porterà in scena oltre due ore di spettacolo, tra divulgazione, ironia e satira. Tra gli ospiti di questa sera ci saranno Luca Argentero, Cristina Comencini e anche Topo Gigio, che apparirà in modo speciale. La puntata promette momenti divertenti e interessanti per il pubblico che segue il programma.

Geppi Cucciari torna questa sera, giovedì 12 febbraio, con una nuova puntata di Splendida Cornice, il programma di Rai Cultura che accompagna gli spettatori in oltre due ore di divulgazione, ironia e satira, in onda in prima serata su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 12 febbraio 2026. Tra gli ospiti di questa nuova puntata, Luca Argentero, che presenta la nuova serie Motorvalley; Cristina Comencini, in libreria con il romanzo L'epoca felice; e Pietro Grasso, con il libro U Maxi. Dentro il processo a Cosa Nostra. Spazio anche al pupazzo più famoso della tv italiana, Topo Gigio, impegnato nel musical Strapazzami di coccole e protagonista di una speciale esibizione con la padrona di casa Geppi Cucciari sulle note di Ci vuole un fiore di Sergio Endrigo.

