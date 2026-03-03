Ronaldo ha lasciato l' Arabia? Dopo l' attacco all' ambasciata Usa a Riad l' aereo di CR7 è volato in Spagna

Dopo l'attacco all'ambasciata degli Stati Uniti a Riad, l'aereo privato di Ronaldo si è diretto in Spagna. L'aereo è atterrato a Madrid nella notte, ma al momento non ci sono conferme sulla presenza del calciatore. La notizia ha generato molte speculazioni, ma non sono stati forniti dettagli ufficiali sulla sua destinazione o sulla sua permanenza in Arabia.

Dopo l'attacco all'ambasciata statunitense a Riad Cristiano Ronaldo sarebbe fuggito a Madrid con un volo atterrato nella capitale spagnola nella notte. Lo scrive la stampa britannica. Secondo i tracciamenti di Flightradar24 il jet privato di CR7 - acquistato nel 2024 a 70 milioni di euro - ha sorvolato l'Egitto e poi il Mediterraneo prima di atterrare a Madrid-Barajas all'1.32. Per ora non ci sono conferme sulla presenza a bordo di Ronaldo, della moglie Georgina e dei 5 figli. Sullo stesso aereo (LX-GOL SVW7B, Bombardier Global Express) la moglie di Ronaldo, Georgina, era atterrata a Milano per la settimana della moda.

Cristiano Ronaldo lascia l’Arabia con il suo jet privato? Il volo dopo l’attacco all’ambasciata USA di RiadIl volo privato di Cristiano Ronaldo decolla da Riad dopo l'attacco all'ambasciata USA di Riad.

Guerra in Iran, attacco all'ambasciata Usa a Riad con sei militari statunitensi morti, Trump: "Risponderemo"Si estende pericolosamente il conflitto scoppiato in Iran con l’attacco congiunto da parte di Stati Uniti e Israele.

