Cristiano Ronaldo si rifiuta di scendere in campo con l’Al Nassr. L’attaccante portoghese protesta contro il fondo PIF, che finanzia anche l’Al Hilal di Inzaghi. Ronaldo ha deciso di non giocare la prossima partita, protestando apertamente contro questa decisione.

Cristiano Ronaldo ha rifiutato di giocare la prossima partita di campionato con l'Al Nassr. L'attaccante portoghese è in protesta con il fondo PIF, che garantirebbe più fondi alla squadra rivale, l'Al Hilal, guidata da Simone Inzaghi.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Cristiano Ronaldo

Karim Benzema rifiuta di scendere in campo con l’Al-Ittihad.

Benzema ha deciso di non scendere in campo con l’Al Ittihad, chiedendo uno stipendio pari a quello di Ronaldo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Cristiano Ronaldo

Argomenti discussi: Cristiano Ronaldo rifiuta di giocare con l’Al Nassr: la protesta nasce a ‘causa’ di Benzema; Cristiano Ronaldo rescinde con il Manchester United, ufficiale; Cr7 ed il terribile trauma cranico causato ad un cameraman; Cristiano Ronaldo e Joao Felix e Coman danno spettacolo in Arabia Saudita | VIDEO.

Cristiano Ronaldo rifiuta di giocare con l’Al Nassr: la protesta nasce a ‘causa’ di BenzemaCristiano Ronaldo ha rifiutato di giocare la prossima partita di campionato con l’Al Nassr. L’attaccante portoghese è in protesta con il fondo PIF, che garantirebbe più fondi alla squadra rivale, l’Al ... fanpage.it

Ronaldo rifiuta un selfie e spinge un giovane fan: il video è viraleAttualmente impegnato con il suo Portogallo nelle partite valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, Cristiano Ronaldo è diventato virale sul web per un episodio che non lo ha visto ... corrieredellosport.it

Cristiano Ronaldo sembra avere qualche difficoltà a camminare #SportMediaset - facebook.com facebook

Cristiano Ronaldo convirtió su gol #961 en su carrera x.com