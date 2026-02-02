Cristiano Ronaldo rifiuta di giocare con l'Al Nassr | la protesta nasce a ‘causa' di Benzema
Cristiano Ronaldo si rifiuta di scendere in campo con l’Al Nassr. L’attaccante portoghese protesta contro il fondo PIF, che finanzia anche l’Al Hilal di Inzaghi. Ronaldo ha deciso di non giocare la prossima partita, protestando apertamente contro questa decisione.
Cristiano Ronaldo ha rifiutato di giocare la prossima partita di campionato con l'Al Nassr. L'attaccante portoghese è in protesta con il fondo PIF, che garantirebbe più fondi alla squadra rivale, l'Al Hilal, guidata da Simone Inzaghi.🔗 Leggi su Fanpage.it
Benzema umiliato dall’Al-Ittihad, gli propongono uno stipendio senza senso: ora si rifiuta di giocare
Karim Benzema rifiuta di scendere in campo con l’Al-Ittihad.
Benzema ai ferri corti con l’Al Ittihad: vuole lo stipendio di Ronaldo e si rifiuta di giocare! Il francese verso l’addio?
Benzema ha deciso di non scendere in campo con l’Al Ittihad, chiedendo uno stipendio pari a quello di Ronaldo.
