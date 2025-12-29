Giorgio Oliva atterra con l'elicottero privato sulle piste da sci | sospesa la licenza di volo all'industriale

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 13 dicembre, Giorgio Bortolo Oliva, imprenditore, è atterrato con il suo elicottero privato sulle piste da sci di Maniva, Brescia. In seguito a questo episodio, è stata temporaneamente sospesa la sua licenza di volo con un provvedimento d’urgenza. La vicenda ha suscitato attenzione nel settore, sollevando questioni relative alle normative e alla sicurezza nel trasporto privato.

Sospesa con provvedimento d’urgenza la licenza di volo dell'imprenditore Giorgio Bortolo Oliva, che il 13 dicembre è atterrato sulle piste da sci di Maniva (Brescia) con il proprio elicottero privato. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Imprenditore atterra con l’elicottero privato sulle piste da sci, la sua versione: “Non ho creato pericoli”

Leggi anche: Atterra con l’elicottero sulle piste da sci nel Bresciano, possibile sospensione della licenza di volo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Giorgio Oliva, l'imprenditore che parcheggiò l'elicottero sulle piste da sci: «Non ho messo a rischio nessuno, sono atterrato lontano dalle piste: sui social molte minacce»; Giorgio Oliva, l’imprenditore con l’elicottero sulle piste da sci: “Dipinto come un arrogante, ora vengo minacciato”; In elicottero sulle piste da sci, Oliva rompe il silenzio: «L'area era privata, non ho messo in pericolo nessuno»; Imprenditore atterra con l'elicottero privato sulle piste da sci, la sua versione: Non ho creato pericoli.

giorgio oliva atterra elicotteroGiorgio Oliva atterra con l’elicottero privato sulle piste da sci: sospesa la licenza di volo all’industriale - Sospesa con provvedimento d’urgenza la licenza di volo dell’imprenditore Giorgio Bortolo Oliva, che il 13 dicembre è atterrato sulle piste da sci di Maniva (Brescia) con il proprio elicottero privato. fanpage.it

giorgio oliva atterra elicotteroImprenditore atterra con l’elicottero privato sulle piste da sci, la sua versione: “Non ho creato pericoli” - L’imprenditore Bortolo Giorgio Oliva è atterrato per due volte con il suo elicottero sulle piste da sci. fanpage.it

Maniva, Oliva torna in elicottero sulle piste: ma stavolta con il permesso - L’imprenditore bresciano è di nuovo atterrato vicino alle piste da sci, ma stavolta con tutte le autorizzazioni necessarie. quibrescia.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.