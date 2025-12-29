Giorgio Oliva atterra con l'elicottero privato sulle piste da sci | sospesa la licenza di volo all'industriale

Il 13 dicembre, Giorgio Bortolo Oliva, imprenditore, è atterrato con il suo elicottero privato sulle piste da sci di Maniva, Brescia. In seguito a questo episodio, è stata temporaneamente sospesa la sua licenza di volo con un provvedimento d’urgenza. La vicenda ha suscitato attenzione nel settore, sollevando questioni relative alle normative e alla sicurezza nel trasporto privato.

