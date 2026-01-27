La villa di Georgina Rodriguez in Arabia Saudita rappresenta un esempio di stile di vita esclusivo. Dotata di ampi spazi, piscina e una stanza dedicata alle scarpe, questa residenza riflette il successo della modella e influencer argentina. La sua storia, da Buenos Aires a icona internazionale, si intreccia con la vita di Cristiano Ronaldo, evidenziando la crescita personale e professionale di entrambi.

Da semplice ragazza di Buenos Aires a icona mondiale, imprenditrice e madre. Georgina Rodriguez, 32 anni il 27 gennaio, si è presto inserita nel panorama digitale e della moda, incarnando un’idea di successo che va oltre i riflettori. Una luce che, adesso, è puntata anche sul compagno Cristiano Ronaldo e sul loro imminente matrimonio. Chi è Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez nasce il 27 gennaio 1994 a Buenos Aires. Ha origini multietniche, in quanto il papà è argentino e la mamma è spagnola di etnie giapponesi, originaria di Murcia. Da sempre determinata a entrare a far parte del mondo della moda e dello spettacolo, Georgina inizia la sua carriera come ballerina, studiando danza classica dall’età di quattro anni. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Georgina Rodriguez, la villa da sogno in Arabia Saudita con Cristiano Ronaldo: il living, il giardino con piscina e la stanza tutta per le scarpe

