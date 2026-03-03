Cristiano Ronaldo è scappato la fuga da Riad dopo l’attacco iraniano La rotta del jet privato | così ha messo in salvo la famiglia

Cristiano Ronaldo è scomparso da Riad dopo l’attacco con drone all’ambasciata statunitense nella capitale saudita. Secondo fonti, il calciatore avrebbe lasciato il paese a bordo di un jet privato con la moglie e i cinque figli, dirigendosi verso Madrid. La partenza è avvenuta nel rispetto delle procedure di sicurezza, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle decisioni adottate.

Cristiano Ronaldo avrebbe lasciato l’Arabia Saudita dopo l’attacco con drone all’ambasciata statunitense a Riad, facendo rotta verso Madrid con la moglie Georgina Rodriguez e i cinque figli. Nessuna conferma ufficiale per ora da parte del portoghese, che gioca nell’Al Nassr per la Saudi League dal 2023. Ma la notizia, riportata dalla stampa britannica, ha iniziato a circolare nelle ore successive all’episodio, quarto giorno dall’offensiva congiunta di Israele e Stati Uniti contro l’Iran, dopo che l’Iran ha già colpito basi americane in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti. Non è il solo nel mondo del calcio ad aver scelto di mettere in sicurezza la propria famiglia. 🔗 Leggi su Open.online

Cristiano Ronaldo in fuga dai missili su Riad con il jet privato, è tornato in Spagna con la famigliaNon ci sono ancora conferme ufficiali, ma alcuni media internazionali hanno rivelato che Cristiano Ronaldo avrebbe lasciato l’Arabia Saudita con la...

Cristiano Ronaldo lascia l’Arabia? Il volo del suo jet privato dopo l’attacco all’ambasciata USA di RiadIl jet privato da 70 milioni di euro di Cristiano Ronaldo ha lasciato l’Arabia Saudita nel cuore della notte, in un momento segnato da forte...

Contenuti utili per approfondire Cristiano Ronaldo

Argomenti discussi: Incredibile Inzaghi, flop in Arabia: sotto esame nonostante un mercato da urlo.

Mistero Cristano Ronaldo: sarebbe scappato dall'Arabia dopo l'attacco a Riyad, cosa sappiamoL' attacco di Usa e Israele all'Iran sta avendo pesanti ripercussioni anche sullo sport. Soprattutto dopo la risposta iraniana contro le basi americane in Qatar ed Emirati Arabi Uniti e dopo l'attacco ... corrieredellosport.it

Ronaldo scappato dall'Arabia Saudita e rintanato in Spagna? Cosa sappiamo davveroUn decollo nel cuore della notte che non è passato inosservato. Il jet privato di Cristiano Ronaldo ha lasciato Riad in direzione Madrid, alimentando. tuttomercatoweb.com