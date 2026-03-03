In Qatar, la presenza di Cristiano Ronaldo è attualmente sconosciuta, mentre il suo jet privato è stato visto partire dall’Arabia Saudita. Un infortunio riportato durante l’ultimo incontro della squadra di cui fa parte ha sollevato domande sulla sua posizione. Nel frattempo, a Riad si sono verificati attacchi contro l’ambasciata statunitense, in un clima di crescente tensione nella regione.

Roma, 3 marzo 2026 – Questione di coincidenze? Un infortunio patito nell’ultimo match dell’Al-Nassr e l’attacco all’ambasciata Usa a Riad, sommato alla tensione crescente in Medio Oriente. Così la presunta fuga di Cristiano Ronaldo dall’Arabia diventa subito un caso. Secondo quanto riportano la stampa britannica e alcuni media spagnoli, un aereo proveniente da Riyad è atterrato nella notte a Madrid e secondo diversi siti web di monitoraggio dei voli, sarebbe quello del campione portoghese. Al momento non vi è alcuna certezza sulla presenza di CR7 a bordo di questo volo. L'ambasciata Usa a Riyad in Arabia Saudita colpita da droni Iran (atex. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cristiano Ronaldo dov’è? Il jet privato in fuga dall’Arabia è già un caso

Mistero sui movimenti di Cristiano Ronaldo: il suo jet privato è partito dall’Arabia Saudita e atterrato a MadridDove si trova Cristiano Ronaldo? Il mistero cresce in queste ore, dopo che la stampa britannica ha segnalato i movimenti del suo jet privato...

Mistero a Riad: il jet di Cristiano Ronaldo atterra a Madrid, è fuga dall’Arabia?Il velivolo privato di CR7 ha lasciato l'Arabia Saudita nella notte; si ipotizza una fuga per motivi di sicurezza dopo le tensioni tra Iran e USA.

Contenuti utili per approfondire Cristiano Ronaldo

Temi più discussi: Ronaldo ha segnato 500 gol dopo aver compiuto 30 anni; L'impero di Cristiano Ronaldo oltre il calcio: dagli hotel all'intimo, una macchina da soldi; Spagna, Cristiano Ronaldo acquisisce il 25% dell'Almeria; Cristiano Ronaldo acquista il 25% di un club calcistico spagnolo di proprietà saudita.

Cristiano Ronaldo, la protesta è finita: ma lascerà l’Arabia Saudita a fine stagione, ha già offerteLa protesta di Cristiano Ronaldo con l’Al Nassr è totalmente rientrata. Il giocatore tornerà ad allenarsi, ma il suo futuro sarà lontano dall’Arabia Saudita. Breaking news e storie del giorno nel tuo ... fanpage.it

Cristiano Ronaldo sciopera, non gioca ma torna ad allenarsi con l'Al-Nassr: le ultime sul rischio rottura, cosa può succedere in futuro sul mercatoFigli e figliastri, o almeno questo è quello che pensa, in soldoni, Cristiano Ronaldo in merito ai movimenti di mercato del fondo Pif. Il Public Investment Fund, infatti, in questa sessione di mercato ... calciomercato.com

Cristiano Ronaldo vola in Spagna dopo l’attacco iraniano all’ambasciata Usa a Riad x.com

#CristianoRonaldo avrebbe lasciato l'Arabia Saudita in piena notte dopo l'attacco all'ambasciata degli Stati Uniti a Riad. Lo riporta la stampa spagnola, che ricostruisce gli ultimi movimenti di #CR7 tramite i tracciamenti degli aerei. L'attaccante portoghese del - facebook.com facebook