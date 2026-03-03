Mistero a Riad | il jet di Cristiano Ronaldo atterra a Madrid è fuga dall’Arabia?

Un aereo privato che si pensa essere di Cristiano Ronaldo è stato avvistato mentre atterra a Madrid, poche ore dopo che si sono diffuse voci sulla sua partenza dall’Arabia. La vicenda ha suscitato molteplici supposizioni sul possibile spostamento del calciatore, ma finora non sono stati forniti dettagli ufficiali. La situazione rimane avvolta nel mistero e genera attesa tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Il velivolo privato di CR7 ha lasciato l'Arabia Saudita nella notte; si ipotizza una fuga per motivi di sicurezza dopo le tensioni tra Iran e USA. A poche ore dalle indiscrezioni filtrate dalla capitale spagnola, un alone di incertezza avvolge il futuro di Cristiano Ronaldo nel Golfo Persico. Nella notte di oggi, alle ore 01:32, il jet privato del fuoriclasse portoghese è atterrato allo scalo di Madrid-Barajas, innescando una ridda di speculazioni circa un possibile abbandono repentino dell'Arabia Saudita. La notizia, che rimbalza con insistenza da Madrid pur in assenza di comunicati ufficiali, collegherebbe la partenza dell'attaccante dell'Al-Nassr al recente inasprimento delle tensioni geopolitiche nell'area, segnate dall'attacco iraniano all'ambasciata degli Stati Uniti a Riad.