Crisi Sifi | M5s blocca 52 licenziamenti a Catania

Il Movimento 5 Stelle ha bloccato 52 licenziamenti presso l’azienda farmaceutica Sifi di Catania, in risposta alle notizie di un possibile taglio di posti di lavoro. La decisione è arrivata dopo che si sono diffuse le indiscrezioni sui piani dell’azienda di ridurre il personale locale. L’azienda, con sede nella città siciliana, si trova ora al centro di questa contestazione.

La crisi che minaccia la storica azienda farmaceutica Sifi a Catania ha scatenato un'azione politica decisa da parte del Movimento 5 Stelle. Jose Marano, deputato regionale, ha presentato un'interrogazione formale per bloccare una procedura di licenziamento collettivo che rischia di coinvolgere 52 dipendenti. La preoccupazione non riguarda solo i singoli lavoratori ma l'impatto su tutto il tessuto industriale etneo. L'intervento si inserisce in un quadro più ampio di difficoltà che investe il comparto produttivo italiano. Il parlamentare sottolinea come la vertenza attuale rappresenti solo la punta dell'iceberg di una situazione sistemica che potrebbe diventare irreversibile se non si interviene con urgenza. Marano: "È il segnale di una crisi più ampia" "La vertenza Sifi è solo la punta dell'iceberg".