I lavoratori Sifi scendono in strada contro i 52 esuberi | Nessuno deve essere lasciato indietro

I lavoratori dell’azienda hanno deciso di manifestare, opponendosi ai 52 licenziamenti annunciati, sottolineando che nessuno dovrebbe essere abbandonato. La situazione ha portato a un forte malcontento tra le fila dei dipendenti, che chiedono un confronto con la direzione. La mobilitazione coinvolge anche altri aspetti legati alla stabilità dell’azienda e al suo futuro nel settore, lasciando aperti diversi interrogativi.

Da fiore all'occhiello ad azienda in crisi. O forse no. L'annuncio delle procedure di esubero per 52 dipendenti Sifi, azienda fondata nel 1935 dai farmacisti Antonino Benanti e Cramelo Chines e specializzata nella produzione di prodotti per l'oftalmologia, non è l'unico elemento che preoccupa i.

La società farmaceutica Sifi ristruttura e annuncia 52 licenziamenti: sit-in dei lavoratori davanti alla Confindustria
Gli esuberi sono stati comunicati il 9 gennaio. Da allora, sindacati e azienda si sono incontrati diverse volte senza riuscire a raggiungere un accordo. Prossimo appuntamento giovedì ...

Vertenza Sifi, manifestazione davanti Confindustria a Catania
Un presidio dei lavoratori della Società industria farmaceutica italiana si è tenuto davanti la sede di Confindustria per manifestare dopo l'avvio della procedura di licenziamento collettivo che rigua ...