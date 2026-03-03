Caso Sifi l’allarme del M5S | Rischio irreversibile per l’industria e 52 posti di lavoro

Il Movimento 5 Stelle ha lanciato un allarme riguardo alla vertenza Sifi, evidenziando un rischio irreversibile per l’industria e la perdita di 52 posti di lavoro. Marano ha commentato che questa situazione rappresenta un segnale di una crisi più vasta, sottolineando come la questione Sifi sia solo la parte più visibile di un problema più ampio.

Marano: "È il segnale di una crisi più ampia". "La vertenza Sifi è solo la punta dell'iceberg". Con queste parole la deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Jose Marano, accende i riflettori sulla situazione che coinvolge la storica azienda farmaceutica con sede a Catania. Secondo l'esponente pentastellata, la crisi che investe Sifi riflette una difficoltà più ampia che sta colpendo l'intero comparto industriale italiano, con il rischio di conseguenze irreversibili. Marano punta il dito contro quello che definisce "il nulla di fatto" del governo guidato da Giorgia Meloni. Al centro della vicenda ci sono 52 lavoratori che rischiano il licenziamento collettivo, un capitale umano che – sottolinea – il territorio non può permettersi di perdere.