Navi container e rotta di Suez non è ancora affidabile
L’attuale affidabilità delle navi container e della rotta di Suez è oggetto di attenzione. Alessandro Pitto, presidente di Fedespedi, analizza le sfide e le criticità che ancora interessano questa fondamentale via di traffico marittimo, evidenziando le principali problematiche e le prospettive future per le imprese di spedizioni internazionali.
L'analisi di Alessandro Pitto, genovese, presidente di Fedespedi, la Federazione nazionale delle imprese di spedizioni internazionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
