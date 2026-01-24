La crisi di Suez ha avuto un impatto significativo sui costi delle operazioni navali, con aumenti stimati fino a due milioni di euro per il carburante. Alessandro Pitto, presidente di Fedespedi, evidenzia come tali variazioni influenzino le imprese di spedizioni internazionali, che devono affrontare sfide crescenti nel settore logistico. Con 60mila addetti e un fatturato di 33 miliardi di euro nel 2022, Fedespedi monitora attentamente gli effetti di questa crisi.

Milano, 24 gennaio 2026 – Alessandro Pitto, genovese, presidente di Fedespedi, la Federazione nazionale delle imprese di spedizioni internazionali, 60mila addetti e 33 miliardi di fatturato (2022). Nel 2024 nel mondo le navi arrivate in orario sono state poco più della metà (53%), così nel vostro ultimo rapporto. Da che cosa dipendono i ritardi e che impatto hanno sui costi? “Le cause sono diverse. A partire dalla crisi dello Stretto di Suez, a ottobre 2023 sono iniziati gli attacchi degli Houthi alla navigazione commerciale. Le compagnie hanno dovuto riorganizzare i servizi di linea, per passare attorno al Capo di Buona Speranza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Quanto costa alle navi la crisi di Suez. Pitto (Fedespedi): “Fino a due milioni di euro in più per il carburante”

Dal dentista alla badante la sanità costa sempre di più: in crisi 4 milioni di famiglie, il 70% paga di tasca propria. Cresce la rinuncia alle cureIn Italia, l’aumento dei costi sanitari sta rendendo difficile l’accesso alle cure per molte famiglie.

Navi container e rotta di Suez, "non è ancora affidabile"L’attuale affidabilità delle navi container e della rotta di Suez è oggetto di attenzione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Joy of moving: i bambini salgono a bordo di Costa Smeralda; Danimarca, scoperta la nave medievale più grande al mondo: era a 13 metri di profondità; Ciclone Harry: allerta rossa e disagi in Sardegna, Sicilia e Calabria con piogge record e venti oltre 110 km/h; Il ciclone Harry investe Sicilia, Sardegna e Calabria. Quattro morti in Tunisia.

Quanto costa alle navi la crisi di Suez. Pitto (Fedespedi): Fino a due milioni di euro in più per il carburanteAlessandro Pitto, genovese, presidente della Federazione nazionale imprese di spedizioni internazionali, 60mila addetti e 33 miliardi di fatturato (2022): Oggi il ritorno a Suez non c’è stato, il Cap ... quotidiano.net

Quante vite costa una nave umanitaria ferma? Fino a 30 in un solo giornoNon è una media matematica, ma un'indicazione che si può ricavare dai numeri esistenti. Tre mesi di fermo hanno significato, per la Geo Barents, oltre 2.300 salvati in meno tra il 2023 e il 2024. Sos ... vita.it

Taranto 2026, interesse di Costa Crociere per le navi alloggio - facebook.com facebook