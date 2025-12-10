Crisi nel settore gomma-plastica e del riciclo Cgil e Filctem Toscana lanciano l’allarme

La Cgil Toscana e la Filctem Cgil Toscana evidenziano una grave crisi nel settore della gomma e plastica, che coinvolge oltre 8.000 lavoratori. La situazione preoccupa per le ripercussioni sull’occupazione e sull’intero comparto, chiedendo interventi urgenti per sostenere un settore strategico in difficoltà.

La Cgil Toscana e la Filctem Cgil Toscana lanciano un allarme sulla grave crisi che sta colpendo il settore della gomma-plastica, che occupa oltre 8.000 lavoratori nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Lucca. Nel corso del 2025 si è registrato un consistente aumento dell’uso di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

