Crisi nel settore gomma-plastica e del riciclo Cgil e Filctem Toscana lanciano l’allarme
La Cgil Toscana e la Filctem Cgil Toscana evidenziano una grave crisi nel settore della gomma e plastica, che coinvolge oltre 8.000 lavoratori. La situazione preoccupa per le ripercussioni sull’occupazione e sull’intero comparto, chiedendo interventi urgenti per sostenere un settore strategico in difficoltà.
La Cgil Toscana e la Filctem Cgil Toscana lanciano un allarme sulla grave crisi che sta colpendo il settore della gomma-plastica, che occupa oltre 8.000 lavoratori nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Lucca. Nel corso del 2025 si è registrato un consistente aumento dell’uso di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Crisi del riciclo e costi alle stelle | Cgil lancia l’Sos per il distretto della plastica - Zazoom Social News
La crisi del riciclo della plastica rischia di bloccare anche la raccolta differenziata in tutta Italia | il caso limite della Sicilia - Zazoom Social News
Alti costi energetici e concorrenza extra Ue, in crisi il settore della plastica da riciclo - La Cgil: "Domanda è in forte calo e piazzali e magazzini pieni di prodotto che diventa ogni giorno più difficile collocare" ... Riporta luccaindiretta.it
Gomma-plastica, firmato accordo di rinnovo Ccnl: aumento di 204 euro dal 2026 - A poco meno di un mese dalla scadenza naturale, è stata sottoscritta l’ipotesi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2026- Come scrive tg24.sky.it
Dall’abbigliamento alle cooperative del terzo settore: “Il commercio è in crisi, ma qualcosa si muove” Vai su Facebook
“Settore edilizia nella provincia Spezia non è in crisi. Sta tenendo, grazie a una base di imprese e lavoratori che resistono e un’attività che sta procedendo”, spiega Andrea Tafaria, segr. gen. Filca Liguria su @qn_lanazione Ed. La Spezia @FilcaCisl @ottavio0 Vai su X
Difesa europea sotto pressione: i numeri che smentiscono l’autonomia del Vecchio continente laverita.info
Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi tpi.it
Furto in un negozio di ottica: presunto responsabile incastrato dalle telecamere tpi.it
Robertson dopo le polemiche: «Bisogna attenersi alla decisione di campo. E sul rigore dico questo» internews24.com
"Ingiusto competere contro uomini". Aryna Sabalenka smaschera l'ipocrisia sugli atleti trans ilgiornale.it
Francesca Fialdini: «Con Fognini ci siamo chiariti, ma una provocazione sulla salute può essere sgradevole. ... vanityfair.it