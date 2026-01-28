Dopo il pareggio 1-1 a Roma, Michele Criscitiello commenta il Milan di Allegri e il ruolo di Leao. Il giornalista sottolinea che il portoghese non è una vera prima punta, ma faceva la differenza come esterno. La sua posizione in campo influisce molto sulle azioni offensive dei rossoneri.

“Prima cosa, i veri campioni ti fanno vincere le partite da soli o comunque incidono. Leao nelle ultime 40 partite non so quante volte abbia fatto vincere il Milan o abbia inciso. Seconda cosa, Leao per esprimersi al meglio ha bisogno di campi aperti ma se giochi nel Milan, 17 volte su 19, affronti squadre che non ti danno tutto quello spazio quindi non ha tutti quegli spazi", ha dichiarato il giornalista. LEGGI ANCHE: Chiarello: “Lotta alla sclerosi multipla con la scrittura. Scudetto con Rabiot. Gattuso stampato nel cuore” >>> "Terza cosa, Allegri in questo momento, non si può dire ma lo diciamo, sta perdendo la sua scommessa perchè Leao non è una punta e lui pur di mettere una prima punta perché non ce l’ha, e quindi povero Max hai ragione, si fissa con Leao che non è una prima punta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Criscitiello: “Allegri, Leao non è una prima punta: faceva la differenza da esterno”

Approfondimenti su Leao Milan

Michele Criscitiello, giornalista e direttore di 'SportItalia', analizza le recenti performance del Milan e le scelte di mister Allegri.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Leao Milan

Criscitiello su Leao: Continuo a dire che non sia una prima punta, da esterno faceva la differenzaDurante l’ultima puntata del podcast Cose Scomode, Michele Criscitiello ha commentato la situazione Leao di questa stagione. Queste le sue parole: I veri campioni ti fanno vincere ... milannews.it

Milan, Allegri in ansia per Leao: le indiscrezioni da Milanello preoccupano. Mauro senza pietà: Non è da grande squadraL'attaccante potrebbe soffrire di una fastidiosa pubalgia che ne sta condizionando le prestazioni. Intanto il giornalista Mediaset lo stronca ... sport.virgilio.it

PAROLE SANTE: Criscitiello: “Quello di Milano non è mai rigore. E non deve esserlo mai. A favore di Milan, Inter, Juve, Sassuolo o Pisa. Quelli non sono rigori. Punto. Stop. Cinema finito. Non parlateci di regolamento e non fate finte lezioni dell’AIA. Chi conos facebook

#Milan con tre trasferte consecutive, @MCriscitiello : "Questa cosa non è normale, non falsa il campionato ma..." #SerieA #SempreMilan x.com