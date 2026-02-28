Allegri ‘Per sempre si’ al Milan? È nel mio DNA non girare da una parte all’altra

Massimiliano Allegri ha dichiarato che il suo legame con il Milan è profondo e duraturo, affermando che nel suo DNA non c’è l’abitudine di cambiare frequentemente squadra. Prima della partita tra Cremonese e Milan, l’allenatore ha parlato in conferenza stampa, sottolineando il suo impegno e la sua identità con il club. La sua presenza in questa veste resta stabile e consolidata.

Se gli piacerebbe "Per sempre sì" col Milan diventando quasi un manager: "Ho sentito la canzone e mi è piaciuta. Basta vedere che ho passato 8 anni alla Juventus e 5 al Milan, la maggior parte in due società. È nel mio DNA non girare da una parte all'altra, almeno finora. Una cosa, e qui chiudo, di cui sono molto contento, è che chi lavora con me, come Bianco che poi va fuori e diventa bravo, è meraviglioso. Poi ci vuole gente fresca andando avanti con l'età. Finora ho fatto tanti anni alla Juventus, tanti al Milan, noi siamo legati ai risultati. Si può fare un percorso importante, la società ha le idee chiare: vuole tornare in Champions League stabilmente, per poi vincere trofei". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Oduamadi: “Allegri? Non è cambiato di una virgola, fortissimo. Nel mio Milan Leao non avrebbe..”L'ex calciatore rossonero Nnamdi Chidiebere Oduamadi, intervistato dai microfoni di gazzetta.

Milan, Allegri: Mi è piaciuta molto 'Per sempre sì' di Sal Da VinciL'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro la Cremonese, ha risposto anche ad una domanda in tema sanremese, sulla canzone più in vo ... msn.com

Calcio, Allegri: Ora si decide la stagioneRoma, 28 feb. (askanews) - 'Ora si decide la stagione, dallo scudetto ai posti Champions. Inizia la discesa'. Così Massimiliano Allegri al ... sport.tiscali.it

#Allegri durante la conferenza stampa di #CremoneseMilan ha parltato anche di #Juve "E' un dispiacere che la #Juve sia uscita dalla #Champions", le parole dell'ex bianconero Le dichiarazioni complete al primo commento - facebook.com facebook

#Milan #Allegri: "A marzo siamo arrivati anche bene, ora si decide la stagione. Diffidati Domani è la gara più importante. E sul futuro..." x.com