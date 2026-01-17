Ponte chiuso quindici mesi da aprile

Il ponte di Brivio, lungo oltre un secolo, sarà chiuso al traffico per quindici mesi, a partire da aprile. La decisione è stata comunicata ieri dai vertici di Anas in un incontro con le autorità locali e regionali, per pianificare i lavori di manutenzione straordinaria necessari sulla Statale 342 Briantea. La chiusura, prevista per garantire la sicurezza, impatterà sulla viabilità della zona e sulla mobilità locale.

Quindici mesi di serrata per il ponte di Brivio. Lo hanno annunciato ieri i vertici di Anas durante un incontro in Prefettura a Bergamo con i prefetti di Lecco e della città orobica, l'assessore regionale ai Lavori pubblici e i sindaci di Brivio e Cisano Bergamasco sulla pianificazione dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte, che ha più di un secolo, cui cui passa la Statale 342 Briantea Como – Bergamo. I lavori cominceranno ad aprile: "L'intervento comporterà la chiusura totale del ponte per un periodo di 15 mesi, necessario per consentire l'esecuzione in sicurezza delle opere previste", spiegano da Anas.

Suona l'allarme viabilità . Il ponte di Brivio chiuderà quindici mesi - Il ponte di Brivio, tra il Comune sulla sponda lecchese dell'Adda, e Cisano, sponda Bergamasca, chiude per quasi un anno e mezzo.

