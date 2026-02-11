Trump gli Ayatollah e il rischio di un accordo limitato sull’Iran

Le trattative tra Donald Trump e gli Ayatollah in Iran sono ancora in corso, ma poco si sa di preciso. A Washington, le posizioni sono divise: da un lato, alcuni sostengono un atteggiamento più duro, mentre a Teheran si sa solo che le discussioni sono limitate. Nel frattempo, Benjamin Netanyahu si trova a Washington per cercare di spingere per una linea più rigida contro l’Iran. La situazione resta tesa e nessuno si sbilancia su un possibile accordo.

Due linee a Washington, una sola a Teheran: questo è quel poco che si comprende delle trattative in corso tra Donald Trump e gli Ayatollah sciiti, con il contorno di un Benjamin Netanyahu che vola a Washington per provare ad appoggiare la linea più intransigente. Il tutto mentre si consolida il nuovo asse tra Ryiad, Ankara, Islamabad e il Cairo per impedire qualsiasi azione militare americana contro l'Iran, nel timore che l'eventuale caduta del regime destabilizzi il Medio Oriente. Dunque, un quadro incerto, aperto a diverse evoluzioni, ma con una certezza: in Iran rafforzano il proprio peso politico gli oltranzisti, con il pieno appoggio di Ali Khamenei.

