Aversa in lutto 28enne trovato morto in casa in via Iammelli | domani i funerali

Aversa piange la scomparsa di Pietro Citarella, un giovane di 28 anni trovato senza vita nella sua casa in via Iammelli. La causa del decesso sembra essere un malore improvviso, che ha lasciato la famiglia e gli amici sconvolti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze. I funerali sono previsti per domani e attireranno molti conoscenti e vicini di casa, ancora increduli di fronte a questa perdita improvvisa. La comunità si prepara a dare l’ultimo saluto al ragazzo.

Un grave lutto ha colpito la comunità di Aversa nella serata di ieri. Un ragazzo di 28 anni, Pietro Citarella, è stato trovato privo di vita nella sua abitazione situata in via Iammelli. La scoperta è avvenuta intorno alle ore 20, quando è scattata la richiesta di aiuto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. I sanitari non hanno potuto fare altro che accertare il decesso del giovane. Nell'appartamento sono arrivati anche i carabinieri, che hanno effettuato i primi rilievi e avviato le indagini per chiarire le cause della morte.