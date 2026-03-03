Così Trump si è convinto a colpire l' Iran

Il testo descrive come Trump sia stato spinto a decidere di attaccare l'Iran, evidenziando che il regime iraniano possiede missili a lungo raggio e armi nucleari. Questi armamenti sono stati considerati una minaccia insostenibile per il Medio Oriente e gli Stati Uniti. La decisione di intervenire è stata presa sulla base di questa percezione di pericolo.

Un regime iraniano armato di missili a lungo raggio e armi nucleari rappresentava una minaccia intollerabile per il Medio Oriente e per gli Stati Uniti. Con queste parole Donald Trump ha provato ieri a spiegare le motivazioni che lo avrebbero spinto ad agire contro la Repubblica Islamica. L’Iran aveva già missili in grado di colpire l’Europa e le nostre basi e presto avrebbe avuto missili in grado di raggiungere la nostra splendida America”, ha affermato il presidente Usa. Poche ore prima la versione del tycoon era stata in parte contraddetta da funzionari dell’amministrazione repubblicana che, in briefing riservati al Congresso, hanno ammesso che non vi erano informazioni di intelligence sull’imminenza di un attacco preventivo iraniano contro gli interessi americani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

