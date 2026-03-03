Il rischio di tensioni nel Mar Egeo si fa più evidente con lo spostamento di attività militari e di spie nella regione. Un’indagine ha rivelato che attraverso un’app iraniana venivano inviate fotografie della base Nato di Souda, a Creta, a Teheran. Nel frattempo, fonti ufficiali riferiscono di spie iraniane a Creta e di fregate presenti a Cipro, segnalando un aumento delle operazioni nella zona.

Tramite una app iraniana inviava a Teheran foto della base Nato di Souda, a Creta: per questa ragione è stato arrestato un cittadino georgiano, a poche ore dall’attacco di droni contro la base britannica di Cipro e mentre una massiccia operazione di difesa dell’Egeo vede coinvolte la Grecia, la Francia e la stessa Cipro. Sono ore complesse nel Mediterraneo orientale dopo il drone caduto sulla pista della base di Akrotiri, che di fatto ha allargato il conflitto mediorientale fino al territorio europeo. Da oggi a Cipro, partite da Salamina, ci sono due fregate greche dedite all’intercettazione di droni e due coppie di F-16 Viper, in attesa di sistemi antimissile francesi verranno inviati a giorni sull’isola e mentre la Grecia ha trasferito una batteria Patriot sull’isola di Karpathos. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Così il risiko si sposta nell’Egeo. Spie a Creta e fregate a Cipro

