Così Intesa si chiama fuori dal risiko e si consolida come banca di sistema

Questa mattina Intesa Sanpaolo ha deciso di uscire dal gioco del risiko bancario. La banca, che ha il maggior patrimonio tra le italiane, si concentra ora sulla sua posizione di sistema, confermando la sua stabilità e la volontà di non farsi coinvolgere in scalate o operazioni rischiose. La mossa sorprende alcuni analisti, ma rafforza il ruolo di leader che Intesa già occupa nel settore.

Finora, nel risiko bancario italiano ha fatto molto discutere l’atteggiamento sornione della prima banca italiana per asset gestiti, Intesa Sanpaolo. L’istituto di Corso Inghilterra ha continuato con la sua rotta mentre nel 2025 i grandi gruppi si sfidavano tra scalate, manovre politico-finanziarie, consolidamenti: guidance solida, aumento dei ricavi, focalizzazione sui fondamentali finanziari in Italia e all’estero, presentazione di un’immagine di stabilità strutturale. Il Ceo Carlo Messina lo ha detto chiaramente lunedì, presentando i risultati finanziari per il 2025 di Intesa, forte di 9,3 miliardi di euro di utili, in crescita di oltre il 7% sul 2024, e facendo capire tre questioni fondamentali. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Mentre le operazioni di fusione nel settore bancario fanno parlare di sé, Intesa Sanpaolo conferma di non voler partecipare al Risiko.

