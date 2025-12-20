I caregiver familiari in Italia sono sette milioni di persone. Di queste, la maggior parte sono donne fra i 45 e i 64 anni. Si tratta di una categoria di persone invisibili, coloro che si prendono cura volontariamente e gratuitamente di un parente (o due, nel caso dei genitori), non autosufficiente, disabile, o anziano. Perché si tratta di persone che devono rinunciare alla loro vita lavorativa, famigliare e personale per assistere a tempo pieno altri affetti, rinunciando così di conseguenza anche alle Festività. Caregiver, la categoria invisibile (anche sotto le Feste). La figura del caregiver trova molto faticoso distinguere il suo ruolo di “accompagnatore” dalla propria identità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cosa vuol dire fare il caregiver durante le Feste?

Leggi anche: Lucarelli torna sullo scontro con D’Urso: “Ecco cosa vuol dire fare show”

Leggi anche: Lavoretti di Natale con la pasta modellabile: cosa fare durante le feste

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Concorsi scuola, la prova a risposta multipla non è la soluzione per assumere i meritevoli. Lettera; Fare Prevenzione Quando Si è Sani è Più Vantaggioso. Ecco I Consigli Dell'esperto; Il momento d’oro di Tropico: “Fare musica significa scrivere canzoni. Il resto, mi appassiona meno”; Cosa significa Six Seven, il meme Della Generazione Alpha virale sui social.

Cosa vuol dire fare il caregiver durante le feste? - Si tratta di una categoria di persone invisibili, coloro che si prendono cur ... msn.com