Cosa vuol dire fare il caregiver durante le Feste?
I caregiver familiari in Italia sono sette milioni di persone. Di queste, la maggior parte sono donne fra i 45 e i 64 anni. Si tratta di una categoria di persone invisibili, coloro che si prendono cura volontariamente e gratuitamente di un parente (o due, nel caso dei genitori), non autosufficiente, disabile, o anziano. Perché si tratta di persone che devono rinunciare alla loro vita lavorativa, famigliare e personale per assistere a tempo pieno altri affetti, rinunciando così di conseguenza anche alle Festività. Caregiver, la categoria invisibile (anche sotto le Feste). La figura del caregiver trova molto faticoso distinguere il suo ruolo di “accompagnatore” dalla propria identità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
10 Regole d’Oro per Proteggere la Salute degli Anziani Durante le Feste
