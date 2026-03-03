Cosa sono i droni Shahed inventati dall’Iran

I droni Shahed sono apparecchi progettati dall’Iran e attualmente impiegati nella guerra in Medio Oriente. Si tratta di velivoli senza pilota, caratterizzati da un design semplice e una tecnologia di produzione relativamente economica. Questi droni vengono utilizzati in operazioni militari e sono stati coinvolti in diverse attività sul campo di battaglia.

Quelli che il paese sta usando nella guerra in Medio Oriente sono semplici e relativamente economici da produrre, e pure la Russia li ha copiati A un certo punto prima del 2020 l'Iran si rese conto che per essere percepito come una potenza militare temuta aveva bisogno di un grande numero di missili. Ma non aveva i soldi per produrli e inventò un surrogato: il drone Shahed. Costruire un drone Shahed può costare tra i 20mila e i 40mila euro, a seconda della versione. Il progetto è semplice. Il drone è un'ala delta, quindi ha quella forma caratteristica a triangolone, come se fosse un piccolo deltaplano. Sul muso ha una carica esplosiva da 50 chilogrammi che esplode all'impatto.

Iran, tv di Stato mostra droni Shahed per minacciare IsraeleL’Iran torna a minacciare Israele e lo fa mostrando in diretta televisiva i droni che ha a disposizione.

Missili ipersonici e droni Shahed: ecco quali sono le armi impiegate da TeheranIl regime degli ayatollah disporrebbe di circa 2000 missili a breve e medio raggio e potrebbe decidere di usarli in quantità tali da saturare le...

