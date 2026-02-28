Missili ipersonici e droni Shahed | ecco quali sono le armi impiegate da Teheran

Teheran utilizza missili ipersonici e droni Shahed in operazioni militari. Il regime iraniano definisce questa come una guerra per la sopravvivenza. La sua forza militare non eguaglia quella dell’Armata statunitense o di quella israeliana, entrambe supportate da alleati. La strategia si basa sull’impiego di queste armi in diversi contesti di conflitto.

Il regime degli ayatollah disporrebbe di circa 2000 missili a breve e medio raggio e potrebbe decidere di usarli in quantità tali da saturare le difese dei nemici In quella che il regime iraniano considera una guerra per la sopravvivenza, Teheran parte da uno stato di forza di certo non comparabile con l'Armada Usa, la più significativa dal conflitto in Iraq del 2003, o con quella israeliana, supportata dall'alleato. Allo stesso tempo, come dimostrano le immagini delle esplosioni a Dubai e in alcune basi americane in Medio Oriente, la Repubblica Islamica può infliggere al nemico danni e perdite non di poco conto. L'Iran post-Scià ha affinato...

