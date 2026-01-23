iran tv di stato mostra droni shahed per minacciare israele

L'Iran ha trasmesso in diretta televisiva immagini dei droni Shahed, evidenziando la capacità militare e la disponibilità di questi mezzi. La mossa sembra mirata a sottolineare una possibile minaccia verso Israele, mantenendo alta l'attenzione internazionale sulle tensioni nella regione. La presentazione pubblica di tali strumenti riflette le recenti dinamiche di escalation e il ruolo crescente delle tecnologie militari nell'area.

L’ Iran torna a minacciare Israele e lo fa mostrando in diretta televisiva i droni che ha a disposizione. Venerdì sera un canale della tv di Stato ha trasmesso un talk show per commemorare il “ Giorno del Guardiano ”, evento annuale dedicato alla Guardia Rivoluzionaria paramilitare. Per Teheran è stata un’occasione per mandare un messaggio al suo principale nemico in Medio Oriente, sfoggiando i droni Shahed, una versione dei quali è stata utilizzata anche dalla Russia nella sua guerra contro l’Ucraina. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

