Marco Panichi | Non posso parlare di Sinner Poi però | Una cosa credo di poterla dire

Marco Panichi, preparatore atletico di Jannik Sinner, ha dichiarato di essere ancora vincolato dalla clausola di riservatezza contrattuale. Tuttavia, ha aggiunto di poter condividere alcune informazioni limitate sull'atleta. Questa situazione evidenzia le restrizioni legate alla privacy nel mondo dello sport professionistico e il delicato equilibrio tra riservatezza e trasparenza. Panichi ha precisato di non poter parlare di Sinner, ma ha comunque voluto offrire un breve chiarimento.

