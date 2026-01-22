Scrivere il clown oggi | da Giardini Naxos una call per giovani autori italiani all’interno di un progetto internazionale

Sei un giovane autore italiano interessato a esplorare il teatro e la drammaturgia contemporanea? Da Giardini Naxos, nasce una call rivolta ai talenti emergenti, inserita in un progetto internazionale ispirato a Cervantes. Un’opportunità per contribuire a un dialogo culturale e condividere nuove prospettive artistiche. Le candidature sono aperte fino al 31 gennaio 2026. Per maggiori dettagli e invio delle proposte, visita https:theatredegart.

L'Impresa Culturale Theatre Degart apre la selezione per cinque giovani autori italiani under 35 nell'ambito del progetto "Nuovi Autori per il Clown del Circo e del Teatro" "Nuovi Autori per il Clown del Circo e del Teatro" è uno dei progetti selezionati nell'ambito del bando Boarding Pass Plus 2025-2027 del Ministero della Cultura, avviso pubblico dedicato al sostegno di progetti di teatro, danza, musica, circo e arti multidisciplinari che promuovono lo spettacolo italiano sui palcoscenici internazionali. Ideato e organizzato dalla Impresa Culturale Theatre Degart di Giardini Naxos (ME), il progetto si sviluppa attraverso formazione, ricerca, scrittura, residenze artistiche, momenti di creazione condivisa e circuitazione in Italia e all'estero, coinvolgendo una solida rete di partner internazionali che comprende il Théâtre Grrranit – Scène Nationale (Francia), il Teatro Art'Imagem (Portogallo), la Paolo Nani Company (Danimarca), la Murat Muturganov Company (Kazakistan) e Teatro Strappato (Spagna).

