Il Partito Democratico di Cortona ha richiesto una revisione approfondita del Piano operativo comunale. Secondo i rappresentanti del partito, il documento attuale presenta un numero ridotto di diritti edificatori, manca di una strategia chiara e non prevede un confronto con la cittadinanza. La richiesta arriva in un momento in cui si discute di modifiche alle norme urbanistiche del territorio.

Arezzo, 3 marzo 2026 – Meno diritti edificatori, nessuna visione strategica e senza confronto: il Partito Democratico di Cortona chiede una revisione sostanziale del Piano operativo «Abbiamo depositato un’osservazione articolata e approfondita al Piano Operativo adottato dall’Amministrazione comunale di Cortona. Il nostro è un documento ampio, frutto di un confronto diretto con cittadini, associazioni, operatori economici e realtà delle frazioni, confronto che – a nostro avviso – sarebbe dovuto avvenire prima dell’adozione del Piano da parte della maggioranza. Il Piano Operativo è lo strumento che disegna il futuro del territorio per i prossimi anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lanazione.it - Cortona: il Partito Democratico chiede una revisione sostanziale del Piano operativo

