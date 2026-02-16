Corso Indire per docenti Insegnare con il suono | iscrizioni entro il 18 marzo 

Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di formazione online “Insegnare con il suono: podcast, sonorizzazioni, musica collaborativa, rap. Idee per la didattica delle discipline”, rivolto ai docenti di ogni ordine e grado. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

L’INGV lancia una serie di sette webinar gratuiti rivolti ai docenti, dedicati all’educazione sull’Oceano.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito insieme all’ASviS lanciano un nuovo corso di formazione rivolto ai docenti di ogni ordine e grado.

Argomenti discussi: OrientaMenti: i nuovi percorsi formativi INDIRE per i docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado; Come si diventa insegnanti di sostegno? Dal Tfa ai corsi Indire fino alla conferma delle famiglie, si può imparare l'empatia?; Docenti neoassunti 2025, 12 ore di Laboratori formativi su Scuola Futura: quali corsi scegliere? LE FAQ; TFA estero, 30 CFU ex articolo 13: bisogna partecipare al Secondo ciclo Indire per sanare il titolo e salvare l'abilitazione. Pillole di Question Time.

