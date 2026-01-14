Tennis tavolo | il GS CSI Morbegno settimo in Lombardia dopo la tappa di Villaguardia

Il GS CSI Morbegno si posiziona settimo nel ranking regionale della Lombardia, dopo aver partecipato alla seconda prova del 36° Campionato regionale CSI Lombardia di tennis tavolo, svoltasi a Villaguardia (CO) domenica 11 gennaio. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi atleti, offrendo un’importante occasione di confronto e crescita per le squadre coinvolte.

Villaguardia (CO) ha ospitato domenica 11 gennaio la seconda prova del 36° Campionato regionale CSI Lombardia di tennis tavolo. Dopo le prime due tappe stagionali – quella inaugurale si era svolta a Villa Romanò il 7 e 8 dicembre – il GS CSI Morbegno occupa un prestigioso 7° posto nella. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Leggi anche: Tennis tavolo, ottimo avvio di campionato per i giovani del GS CSI Morbegno

Leggi anche: CSI Morbegno protagonista nel tennis tavolo: tre podi nella tappa di Villa Romanò

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Tennis tavolo: GS CSI Morbegno protagonista alla 2ª prova del Campionato CSI Lombardia; Tennis tavolo: GS CSI Morbegno settimo in Lombardia, pioggia di podi a Villaguardia; Famiglie e bambini al centro a Bormio.

Tennistavolo: Csi, i 23 vincitori del 21° Campionato nazionale a Lignano Sabbiadoro - Sono stati decretati ieri, nel Palasport Bella Italia Efa Village di Lignano Sabbiadoro, i 23 vincitori del Campionato nazionale di tennistavolo del Csi, che ha visto impegnati 341 finalisti in 660 ... agensir.it

Tennis Tavolo Valmadrera. Finali Torneo Provinciale CSI - LECCO – La palestra Maria Ausiliatrice di via Marsala 26 ha ospitato, domenica 23 marzo, le finali del torneo CSI della provincia di Lecco, con protagonista ancora una volta il Tennistavolo Valmadrera ... msn.com

Il Csi organizza un campionato a squadre di tennistavolo - Quattro le tappe previste: il 20 dicembre nella palestra di Mucinasso, il 31 gennaio alla Canottieri ... sportpiacenza.it

Tennis tavolo: GS CSI Morbegno protagonista alla 2ª prova del Campionato CSI Lombardia #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 facebook

Harry Maguire del #MUFC potrebbe sbarcare in Serie A a gennaio: dossier sul tavolo delle big e non solo Il centrale inglese è in scadenza in estate, come raccolto in anteprima, stanno concretamente valutando il suo profilo tante società in Italia. Tra qu x.com