corruzione in molise chiesto il rinvio a giudizio per il presidente francesco roberti

La procura di Campobasso ha richiesto il rinvio a giudizio per il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, e 43 altre persone, nell'ambito di un'inchiesta che riguarda episodi di corruzione nella regione. L'atto rappresenta un passaggio importante nel procedimento giudiziario in corso.

La procura di Campobasso ha chiesto il rinvio a giudizio per il presidente della Regione Francesco Roberti e per le altre 43 persone coinvolte nell’inchiesta sulla corruzione in Molise. L’udienza preliminare davanti al giudice è stata fissata per il 22 gennaio. In queste ore vengono notificati gli atti agli indagati, alcuni di loro li hanno già ricevuti, altri ancora no. Nell’inchiesta coinvolti. Feedpress.me

Molise, inchiesta corruzione: chiesto il rinvio a giudizio per Roberti e altri 43 indagati - Il presidente della Regione risulta coinvolto nell’inchiesta sulla presunta corruzione che riguarda il territorio molisano ... affaritaliani.it

Chiesto il rinvio a giudizio del presidente del Molise per corruzione - La procura di Campobasso ha chiesto il rinvio a giudizio per il presidente della Regione Francesco Roberti e per le altre 43 persone coinvolte nell'inchiesta sulla corruzione in Molise. msn.com

Sequestrati oltre 5 milioni di euro per riciclaggio, corruzione e frode fiscale. Indagate 33 persone, perquisizioni anche in Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Toscana, Molise, Sicilia, Liguria, Puglia, Campania e Lazio - facebook.com facebook

Autorità Nazionale Anticorruzione (@AnacNazionale) / Posts / X x.com