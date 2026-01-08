John Elkann chiesto rinvio a giudizio per dichiarazioni infedeli

John Elkann è stato chiamato a comparire davanti al giudice su richiesta dei pm di Torino, che hanno avanzato la richiesta di rinvio a giudizio per dichiarazioni infedeli. L'inchiesta riguarda l'eredità di Marella Caracciolo. La vicenda coinvolge aspetti legali e patrimoniali legati alla famiglia Elkann, con approfondimenti in corso per chiarire eventuali responsabilità.

