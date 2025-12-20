Tutta la verità L’ex concorrente del Gf racconta a Corona | Ecco cosa mi ha fatto Signorini

La vicenda tra Antonio Medugno e Alfonso Signorini torna al centro dell’attenzione mediatica. Fabrizio Corona, attraverso il profilo Instagram del programma YouTube Falsissimo, ha anticipato alcuni estratti dell’intervista al giovane ex concorrente del Grande Fratello Vip. Le presunte chat private tra Medugno e il conduttore del reality, risalenti a qualche mese prima della partecipazione di Medugno al programma, hanno scatenato pesanti accuse nei confronti di Signorini. Nel breve video diffuso da Corona, Medugno appare accanto all’ex re dei paparazzi e racconta la propria versione dei fatti. “Mi ha chiesto di lavorare con lui”, afferma Medugno, anticipando quello che sarà il contenuto della prossima puntata di Falsissimo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

