Roma Capitale investe 4 milioni per il futuro | al via il bando per la trasformazione digitale
Roma Capitale ha stanziato 4 milioni di euro per sostenere la trasformazione digitale delle imprese locali. È stato pubblicato un bando che mira a favorire l’innovazione e a rafforzare la competitività delle start-up sul territorio. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per lo sviluppo economico della città, offrendo opportunità concrete alle aziende che intendono modernizzarsi e innovare nel contesto digitale.
Nuovi fondi per promuovere la trasformazione digitale delle imprese e la competitività delle start up del territorio. Roma Capitale ha pubblicato un bando, del valore totale di 4 milioni di euro, dedicato all’innovazione. Nello specifico, i fondi serviranno per gestire e potenziare le Case. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Bando PID 2025 – Turismo: la Camera di Commercio investe un milione di euro per la trasformazione digitale ed ecologica delle imprese turistiche salernitane
Leggi anche: Roma digitale: la Capitale d’Italia è davvero al passo con l’Europa?
Roma investe sul digitale: oltre 4 milioni per innovazione, imprese e territori; Roma, investe un ciclista e scappa: 59enne rintracciata e denunciata; Cresce il mercato immobiliare romano: investimenti, rigenerazione e lusso segnano la ripresa del Real Estate; Investe un rider che passa col rosso e scappa: denunciata 59enne, si era resa irreperibile.
Roma Capitale investe 280mila euro per nuove imprese in periferia - Tre quartieri periferici che stanno vivendo una profonda trasformazione, grazie ai fondi Pnrr. romatoday.it
'Vecchio mulino di Roma', gruppo Casillo investe nella Capitale - Un progetto di rigenerazione urbana che si pone come obiettivo anche valorizzare l'area in ambito culturale e sociale. ansa.it
Cresce il mercato immobiliare romano: investimenti, rigenerazione e lusso segnano la ripresa del real estate - La Capitale non è più soltanto il cuore della storia e della cultura italiana, ma sta diventando anche un punto di riferimento per ch ... msn.com
Si rinnova l'iniziativa di Roma Capitale e Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali per la prima domenica del mese - facebook.com facebook
#Roma senza trasporto pubblico nella notte di #capodanno. Due ore di attesa a Termini tra risse e furti. E guardate cosa accade quando finalmente arriva il bus. Si gestisce così il trasporto di una Capitale durante il Giubileo Ecco cosa non vedrete nei TikTok x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.