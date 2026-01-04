Roma Capitale investe 4 milioni per il futuro | al via il bando per la trasformazione digitale

Roma Capitale ha stanziato 4 milioni di euro per sostenere la trasformazione digitale delle imprese locali. È stato pubblicato un bando che mira a favorire l’innovazione e a rafforzare la competitività delle start-up sul territorio. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per lo sviluppo economico della città, offrendo opportunità concrete alle aziende che intendono modernizzarsi e innovare nel contesto digitale.

Nuovi fondi per promuovere la trasformazione digitale delle imprese e la competitività delle start up del territorio. Roma Capitale ha pubblicato un bando, del valore totale di 4 milioni di euro, dedicato all'innovazione. Nello specifico, i fondi serviranno per gestire e potenziare le Case.

