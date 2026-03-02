Manfredi | In contatto con unità crisi Farnesina per napoletani a Dubai

Il sindaco di Napoli ha dichiarato di essere in costante comunicazione con l’Unità di crisi della Farnesina riguardo ai napoletani presenti a Dubai. Ha spiegato che si stanno effettuando registrazioni dettagliate delle persone coinvolte e delle loro ubicazioni. La comunicazione tra le autorità locali e il ministero degli Esteri prosegue senza interruzioni per coordinare eventuali interventi.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Siamo in contatto continuo con l’Unità di crisi della Farnesina, si sta facendo una registrazione puntuale delle persone e della loro collocazione. Dalle notizie che abbiamo si trovano tutti in sicurezza. C’è sicuramente grande apprensione ma insieme al Governo si sta facendo di tutto per garantire l’assistenza sul posto e appena si riaprirà lo spazio aereo per farli rientrare “. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in relazione ai napoletani presenti a Dubai. Manfredi ha spiegato che “non c’è oggi una valutazione precisa perché dobbiamo distinguere coloro che sono li per motivi di studio, per motivi turistici, di lavoro e chi è residente perché ce ne sono molti”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Studenti di Padova e Mestre bloccati a Dubai sotto attacco, Stefani: «In contatto con la Farnesina per dare risposte nel più breve tempo possibile»

Napoletani a Dubai, il sindaco Manfredi chiede alla prefettura se ci sono concittadini in difficoltà

Napoletani a Dubai, il sindaco Manfredi chiede alla prefettura se ci sono concittadini in difficoltà

Missili su Dubai, Manfredi in contatto con il Prefetto di Napoli

In una nota il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi ha scritto: «Raid missilistico a Dubai, sin dall'immediatezza dell'accaduto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è in stretto contatto con il Prefetto di Napoli Michele di Bari per verificare le necessità dei cittadin

