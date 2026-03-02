Iran Manfredi | Napoletani bloccati a Dubai in sicurezza contatto continuo con Farnesina

Il sindaco di Napoli ha comunicato che i cittadini napoletani rimasti bloccati a Dubai sono in sicurezza e che si mantiene un contatto costante con la Farnesina. Attualmente, si sta procedendo alla registrazione accurata di tutte le persone presenti nella città degli Emirati. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle modalità di assistenza o alle tempistiche di rientro.

"Siamo in contatto continuo con la Farnesina e si sta facendo una registrazione puntuale di tutte le persone presenti a Dubai. Si trovano tutti in sicurezza anche se c'è apprensione fino a quando non verrà riaperto lo spazio aereo per farli rientrare". Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, a margine della cerimonia per Napoli capitale europea dello Sport 2026 svoltasi all'Albergo dei Poveri parlando dei raid iraniani sui Paesi del Golfo persico.

