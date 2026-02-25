Derby Scandicci-Novara | la sfida clou del mercoledì di Coppe europee

un mercoledì di grande volley europeo si racconta attraverso tre appuntamenti di rilievo per le squadre italiane, agitati da qualificazioni e obiettivi di prestigio. le sfide in programma proporranno nervi saldi, tattiche precise e protagonisti in primo piano, con diretta televisiva su grandi piattaforme che amplificheranno l’impatto degli incontri. la sfida tra savino del bene scandicci e igor gorgonzola novara è il derby italiano che decide l’accesso ai quarti di finale. l’incontro odierno è in programma alle ore 18:00 e sarà visibile in diretta su sky sport, now e dazn. nell’andata la squadra toscana è stata superata 1-3 in territorio avversario, mentre l’Igor ha in programma la sfida successiva al Pala BigMat, teatro della partita di domani. per le piemontesi è sufficiente una vittoria con qualsiasi esito o un’eventuale sconfitta al tie-break per chiudere la qualificazione; le ragazze di Gaspari hanno la necessità di vincere di almeno tre punti per forzare un Golden Set decisivo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

