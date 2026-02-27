A Nyon sono stati effettuati i sorteggi per gli ottavi di finale delle coppe europee. Nell'ambito della Champions League, l'Atalanta, l’unica squadra italiana ancora in gara, affronterà il Bayern Monaco nelle date del 1011 e del 1718 marzo. La competizione prosegue con questa sfida tra le due formazioni.

AGI - A Nyon i sorteggi degli accoppiamenti degli ottavi di finale delle coppe europee. In Champions League l'Atalanta, unica italiana ancora in corsa ha pescato il Bayern Monaco(1011 e 1718 marzo). Dall'urna di Nyon sono usciti questi accoppiamenti: Bodo Glimt-Sporting Lisbona PSG-Chelsea Galatasaray-Liverpool Bayer Leverkusen-Arsenal Newcastle-Barcellona Atalanta-Bayern Monaco Atletico Madrid-Tottenham Real Madrid-Manchester City. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - I sorteddi delle coppe europee, in Champions l'Atalanta pesca il Bayern Monaco

Leggi anche: Sorteggi Champions League LIVE: L’Atalanta sfiderà il Bayern Monaco!

Leggi anche: Diretta gol Champions League LIVE, vittorie di Olympiacos e Bayern: ora i match delle 21! Segui Inter Liverpool 0-0, Atalanta Chelsea 1-1 e tutte le altre sfide: Monaco avanti!

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

Sorteggi ottavi di finale in diretta: Atalanta, Bologna, Roma e Fiorentina per conoscere le avversarie in Champions, Europa e Conference LeagueNelle urne delle tre coppe le otto squadre qualificate direttamente dal girone unico e quelle uscite dai playoff. In Champions l'Atalanta giocherà contro l'Arsenal o il Bayern Monaco ... corriere.it

Calcio in Tv, sorteggi Champions, Europa League e Conference! Inizia la 27ª di Serie AArchiviata la tre giorni di coppe europee, oggi ci saranno i sorteggi degli ottavi di Champions League, Europa League e Conference League. Riparte anche la Serie A con il match tra Parma ... tuttonapoli.net