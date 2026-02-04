Coppa Italia stasera Inter-Torino per un posto in semifinale | dove vederla e probabili formazioni

Stasera alle nove, va in scena uno dei quarti di finale di Coppa Italia tra l’Inter e il Torino. La partita si gioca allo stadio di Milano e mette in palio un posto in semifinale. Le due squadre si sfidano senza esclusione di colpi, con i nerazzurri che cercano di riscattare recenti risultati e i granata determinati a continuare il cammino nella coppa. Le formazioni sono ancora da definire, ma ci si aspetta un match combattuto, ricco di emozioni.

Stasera, ore 21.00, in campo Inter contro Torino per il primo quarto di finale della Coppa Italia. La vincente del match strapperà un biglietto per la semifinale del torneo Dopo la chiusura della finestra di mercato invernale torna la Coppa Italia con il primo quarto di finale. L'Inter, costretta a giocare a Monza a causa delle Olimpiadi, incontra il Torino di Marco Baroni. La vincitrice della sfida diventerà la prima semifinalista del torneo. Ecco le scelte adottate dai due tecnici in vista del match. I nerazzurri continuano a mantenere la vetta in campionato, anche se alle porte c'è il big match con la Juventus, che potrebbe già risultare cruciale per le sorti della stagione.

