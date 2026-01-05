Sarzana si gioca l’accesso alla Coppa Italia Domani sera a Novara serve però la vittoria

Sarzana si gioca la qualificazione alla Coppa Italia domani sera a Novara, dove è richiesta una vittoria. Dopo una recente sconfitta contro il Valdagno, l’Hockey Sarzana punta a riscattarsi in questa importante sfida, fondamentale per il proseguimento della stagione. La squadra, guidata da Sergio Festa, ha mostrato segnali positivi durante l’andata, e ora si prepara per affrontare l’impegno decisivo con concentrazione e determinazione.

L'Hockey Sarzana ha trascorso le vacanze con una brutta sconfitta da "digerire". In chiusura del 2025 i rossoneri sono stati pesantemente battuti dal Valdagno con il punteggio di 7 a 2 anche se la prima parte di stagione della formazione diretta da Sergio Festa (nella foto) non può che essere considerata positiva. Ma per completare l'opera serve ancora un piccolo passo che i sarzanesi potrebbero muovere domani sera nella trasferta al "Pala Dal Lago" contro i padroni di casa dell' Azzurra Novara in programma alle 20.45. L'Hockey Sarzana ha una misssione ben precisa. La vittoria infatti consentirebbe di entrare a far parte delle prime otto formazioni in classifica alla fine del girone di andata che si contenderanno la Coppa Italia.

Sarzana, esame Valdagno. Nel mirino la Coppa Italia - Necessaria una vittoria stasera per entrare fra le prime otto in classifica "Match difficile, servirà carattere". lanazione.it

