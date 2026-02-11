Coppa Italia 2026 Napoli-Como 6-7 ai rigori | Fabregas in semifinale contro l’Inter

Il Como batte il Napoli ai rigori e si prende la semifinale di Coppa Italia. Dopo una partita appassionante, i giocatori di Cesc Fabregas vincono 7-6 grazie a una parata decisiva di Butez sul tiro di Lobotka. Ora il Como aspetta l’Inter nell’ultimo atto della competizione.

Il Como sconfigge il Napoli ai rigori e vola in semifinale di Coppa Italia dove incontrerà l’Inter. La squadra di Cesc Fabregas ha vinto 7-6 grazie alla parata decisiva di Butez sul tiro dal dischetto di Lobotka. Nei 90? minuti regolamentari reti di Baturina (39?) per i comaschi e Vergara (46?) per gli azzurri. Mercoledì 11 febbraio si gioca l’ultimo quarto di finale tra Bologna e Lazio (alle ore 21.00), chi vince sfiderà l’Atalanta che ha superato la Juventus con un perentorio 3-0. We’re going to semifinals!! pic.twitter.comk3aNJqKDRW — Como1907 (@Como1907) February 10, 2026 Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il Napoli esce ai rigori contro il Como nel match disputato al

Il Como di Cesc Fabregas ha fatto il colpo al Maradona, eliminando il Napoli ai rigori dopo una partita tiratissima.

