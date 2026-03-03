Como-Inter Coppa Italia 03-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Almeno un gol per parte al Sinigaglia

Martedì sera alle 21:00 si gioca la prima semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter al Sinigaglia. Le formazioni sono state annunciate e si discutono già le quote e i pronostici per la partita. Si prevede che entrambe le squadre possano segnare almeno un gol durante l’incontro. La sfida rappresenta un passaggio importante nel torneo, con l’attenzione puntata sull’esito del match.

Martedì si disputa la gara d’andata della prima semifinali di Coppa Italia e il Como attende l’Inter al Sinigaglia. Per il Como su tratta della prima semifinale in questo torneo dopo ben 40 anni, quindi c’è grande voglia di arrivare in fondo. I lariani stanno disputando una stagione pazzesca e sono infatti anche protagonisti in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Como-Inter (Coppa Italia, 03-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno un gol per parte al Sinigaglia Como-Inter (Coppa Italia, 03-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiMartedì si disputa la gara d’andata della prima semifinali di Coppa Italia e il Como attende l’Inter al Sinigaglia. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Como-Inter (Coppa Italia, 03-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Temi più discussi: Le probabili formazioni della semifinale di Coppa Italia Como-Inter; Como-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Como-Inter - Coppa Italia | Info Biglietti; Como-Inter, Coppa Italia: dove vederla in tv e probabili formazioni. L'Inter rischia una nuova batosta in Coppa: cosa succede staseraOggi, martedì 3 marzo 2026, i nerazzurri di Chivu affrontano un Como in grande salute in Coppa Italia: dove vedere la partita del Sinigallia gratis e in chiaro. libero.it Probabili formazioni Como Inter/ Quote: Chivu, attacco obbligato (Coppa Italia, oggi 3 marzo 2026)Nelle probabili formazioni Como Inter spicca per Cesc Fabregas il ritorno di Nico Paz, che aveva lasciato in panchina contro il Lecce, il turnover dovrebbe essere molto moderato e allora in attacco ... ilsussidiario.net It’s ! Coppa Italia: Como- #Inter Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como 21:00 CET / 15:00 EST x.com Como-Inter, la probabile formazione nerazzurra: ancora possibile la versione con un trequartista alle spalle di un’unica punta, per non rischiare entrambi i centravanti disponibili. Al momento gli unici disponibili @skysport - facebook.com facebook