Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile oggi il gran finale a Udine | gara a squadre con diretta su Assalto – La TV della Scherma
Oggi si conclude a Udine la tappa italiana della Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile. La gara a squadre, valida per il titolo, sarà trasmessa in diretta su Assalto – La TV della Scherma. Un’occasione per seguire da vicino le giovani talenti internazionali in un momento importante della competizione, che chiude questa edizione con il classico appuntamento sulle pedane friulane.
Ultimo atto sulle pedane friulane: l’Italia in campo nella prova a squadre, fasi finali in diretta su Assalto – La TV della Scherma Cala il sipario sulla tappa italiana di Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile con la giornata conclusiva dedicata alla gara a squadre. Al Pala Indoor Ovidio Bernes va in scena . 🔗 Leggi su Sportface.it
La Coppa del Mondo Under 20 di spada dà il via al 2026 della scherma: da sabato la tappa maschile di Basilea, domenica inizia invece la tre giorni femminile a Udine; Coppa del Mondo Under 20 di scherma. 4-6 gennaio 2026 a Udine; Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile - A Udine vince la statunitense Regina Lee, si ferma a un passo dalle top 8 Mariachiara Testa. Domani chiusura con la gara a squadre; SCHERMA COPPA DEL MONDO A UDINE: nell’Under 20 successo della giovanissima americana Regina Lee.
Scherma: Anzil, Coppa Mondo a Udine esempio di organizzazione sportiva - "La Coppa del Mondo Under 20 femminile è una manifestazione che, giunta alla ventesima edizione, racchiude ...
