Cooperativa germoglio Veneto lavoro e Fidia farmaceutici | accordo per il banqueting quattro persone assunte

Fidia Farmaceutici ha stipulato un accordo con la cooperativa Germoglio per affidare servizi di catering al brand Senape, che si occupa di banqueting. L'intesa coinvolge anche Veneto Lavoro e prevede l'assunzione di quattro persone. La cooperativa Germoglio opera nel settore sociale e l’accordo riguarda la collaborazione per attività legate all’ambito alimentare e di servizi.

Un accordo che unisce impresa ed inclusione sociale. Fidia Farmaceutici, realtà leader mondiale nel settore dell'acido ialuronico e suoi derivati, ha firmato una convenzione con la cooperativa Germoglio per l'affidamento di servizi di catering al brand Senape, la sezione specializzata in banqueting. L'intesa coinvolge anche Veneto Lavoro e prevede l'assunzione di quattro persone con disabilità grazie alla Convenzione Art. 14.