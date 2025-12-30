McDonald’s apre un nuovo ristorante a Borgaro Torinese | assunte 53 persone

Il 2 gennaio 2026 sarà inaugurato il nuovo ristorante McDonald’s a Borgaro Torinese, in via Stati Uniti, 1. Si tratta del 33º punto vendita in provincia di Torino, che creerà 53 nuovi posti di lavoro. L’apertura si inserisce nel piano di espansione del marchio nella regione, offrendo un servizio di ristorazione rapido e di qualità ai residenti locali.

