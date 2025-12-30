McDonald’s apre un nuovo ristorante a Borgaro Torinese | assunte 53 persone

Il 2 gennaio 2026 sarà inaugurato il nuovo ristorante McDonald’s a Borgaro Torinese, in via Stati Uniti, 1. Si tratta del 33º punto vendita in provincia di Torino, che creerà 53 nuovi posti di lavoro. L’apertura si inserisce nel piano di espansione del marchio nella regione, offrendo un servizio di ristorazione rapido e di qualità ai residenti locali.

Aprirà venerdì 2 gennaio 2026 il 33esimo McDonald’s in provincia di Torino. Sarà Borgaro Torinese ad accogliere il nuovo ristorante in via Stati Uniti, 1. All’interno lavoreranno 53 persone. Invece sabato 10 gennaio, alle 16, ci sarà la cerimonia di inaugurazione con le istituzioni locali e una. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

