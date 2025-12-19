McDonald’s apre un nuovo ristorante a Roma assunte 25 persone

Oggi, 19 dicembre 2025, McDonald’s inaugura un nuovo ristorante nel cuore di Roma, presso il Centro Commerciale Happio. Un’opportunità per i residenti di gustare i classici amati e vivere un’esperienza di qualità. Con l’apertura, sono state assunte 25 persone, rafforzando l’impegno di McDonald’s nel coinvolgere la comunità locale e creare posti di lavoro. Un nuovo punto di incontro per tutti gli amanti del buon cibo.

Roma, 19 dicembre 2025 – Apre oggi venerdì 19 dicembre il nuovo ristorante McDonald’s di Roma, presso il Centro Commerciale Happio. 85esimo McDonald’s in provincia ha portato a 25 nuove assunzioni; un team di lavoro che proviene dal Comune di Roma e dall’area limitrofa. Per l’occasione, venerdì 19 dicembre alle ore 9:30, un momento di taglio del nastro, mentre il 14 gennaio si terrà una festa aperta a tutti con tante attività e intrattenimento. «Sono entusiasta di annunciare l’apertura di un nuovo ristorante McDonald’s proprio qui al Centro Commerciale Roma Happio», commenta Federico Bresciani, Licenziatario McDonald’s. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: McDonald’s apre un nuovo ristorante a Badia Polesine Leggi anche: McDonald’s apre un nuovo ristorante a Pagani: 60 nuove assunzioni Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. McDonald’s apre un nuovo ristorante a Badia Polesine. McDonald’s apre un nuovo ristorante a Valmontone - Il ristorante ha assunto 50 persone, generando valore economico e sociale per il territorio localeValmontone, 10 dicembre 2025 ... meridiananotizie.it Valmontone, parte il nuovo McDonald’s: ristorante, McCafé, area giochi e McDrive - Inaugura l’11 dicembre 2025 il nuovo McDonald’s di Valmontone, 84° ristorante in provincia: 50 nuovi posti di lavoro, McDrive, McCafé e area bimbi ... ilquotidianodellazio.it

McDonald’s apre un nuovo ristorante a Cirò Marina Il ristorante ha assunto 60 persone, generando valore economico e sociale per il territorio locale… Leggi l’articolo completo: https://www.crotoneok.it/mcdonalds-apre-un-nuovo-ristorante-a-c - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.